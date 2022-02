Friedrich Merz ist neuer Vorsitzender der Bundestagsfraktion von CDU und CSU (Archivbild). (dpa / picture alliance / Hannibal Hanschke)

Merz wird damit in der größten Oppositionsfraktion Nachfolger des bisherigen Vorsitzenden Brinkhaus. Dieser hatte Ende Januar auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Merz dankte Brinkhaus im Anschluss an seine Wahl für dessen Arbeit in den vergangenen Jahren und für die Bereitschaft, den Weg dafür zu öffnen, dass Partei- und Fraktionsvorsitz in einer Hand liegen.

Merz war bereits in den Jahren 2000 bis 2002 Vorsitzender der Unionsfraktion. Abgelöst wurde er von der damaligen CDU-Vorsitzenden Merkel. 2009 zog sich Merz aus dem Bundestag zurück und wurde erst im vergangenen September wieder ins Parlament gewählt.

