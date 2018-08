Die Journalistin Mesale Tolu hat der türkischen Regierung vorgeworfen, gezielt gegen politisch engagierte Frauen vorzugehen.

Ankara betreibe "eine bestimmte Politik gegen Frauen", sagte Tolu der Deutschen Welle. Man wolle sie zwingen, zu Hause zu bleiben, Kinder zu gebären und sich nicht in die Politik einzumischen. Tolu führte ihre monatelange Inhaftierung als Beispiel an: Normalerweise hätte sie als Mutter das Recht auf Haftverschonung gehabt. Aber politische Frauen dürften das nicht in Anspruch nehmen. Sie sollten dafür bestraft werden, dass sie sich politisch engagiert hätten, beklagte Tolu.



Die Journalistin war am Sonntag mit ihrem kleinen Sohn nach Deutschland zurückgekehrt, nachdem die türkischen Behörden eine Ausreisesperre gegen die 34-Jährig aufgehoben hatten. Ihr Mann muss in der Türkei bleiben.



Die Türkei hat inzwischen auch die wöchentliche Demonstration der "Samstagsmütter" verboten. Innenminister Soylu hat das Verbot nach Angaben der amtlichen Agentur Anadolu mit "Verbindungen zu einer Terrororganisation" begründet. Die letzte Demonstration der Frauen hatte die Polizei in Istanbul aufgelöst. Die "Samstagsmütter" verlangen von der Regierung Rechenschaft über den Verbleib von Familienmitgliedern, die in den 80er und 90er Jahren festgenommen wurden und verschwunden sind. Zu dieser Zeit begann der bewaffnete Kampf der PKK.