Bundeskanzlerin Merkel und der russische Präsident Putin kommen heute erneut zu Gesprächen zusammen.

Als Themen des Treffens auf Schloss Meseberg werden die Konflikte in Syrien und der Ostukraine genannt, aber auch die Gaspipeline Nord Stream 2, die von Russland nach Deutschland führen soll. Das Projekt, an dem fünf europäische Firmen beteiligt sind, wird unter anderem von den USA scharf kritisiert.



Merkel und Putin hatten sich zuletzt Mitte Mai im russischen Sotschi getroffen. Anschließend waren der russische Außenminister Lawrow und Generalstabschef Gerassimow zu Gast in Berlin. Die bilateralen Beziehungen sind seit der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim angespannt.