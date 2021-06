Die Geheimdienste in Deutschland können künftig die Kommunikation über Messenger-Dienste wie Whatsapp leichter überwachen.

Ein entsprechendes Gesetz hat heute den Bundesrat passiert. Demnach können die Behörden bei verdächtigen Personen Nachrichten schon auf dem Smartphone mitlesen, bevor sie verschlüsselt werden, sowie nach dem Empfang, wenn sie wieder entschlüsselt und im Endgerät gespeichert sind.



Kritiker bezweifeln, dass eine solche Überwachung verfassungsgemäß ist und befürchten unter anderem schwere Eingriffe in die Pressefreiheit durch sogenannte Staatstrojaner. Die Organisation Reporter ohne Grenzen erklärte, für Journalisten sei die Kommunikation über verschlüsselte Messengerdienste ein essenzielles Recherchemittel. Mehrere FDP-Politiker kündigten Verfassungsbeschwerde an.



Gebilligt von der Länderkammer wurde auch das Klimaschutz- und das Insektenschutzgesetz. Vorerst gestoppt wurde dagegen der Anspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Die Länder riefen den Vermittlungsausschuss an, um Änderungen durchzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.