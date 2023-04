Großbritannien

Messenger-Dienste kritisieren geplante Verschärfung von Online-Gesetzen

Verschiedene Messenger-Dienste haben eine geplante Verschärfung der britischen Online-Gesetzgebung kritisiert. Dies könnte das Ende verschlüsselter Kommunikation bedeuten und zu einer routinemäßigen Überwachung von privaten Nachrichten führen, schrieben Vertreter der Firmen Whatsapp, Signal und Threema in einem Offenen Brief an die Regierung in London.

18.04.2023