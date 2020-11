Forschende der Universität Greifswald haben bei der Untersuchung des Messengerdienstes Telegram zahlreiche Rechtsverstöße entdeckt.

Die meisten illegalen Inhalte seien in den Bereichen Rechtsextremismus, Pornografie, Drogen- und Dokumentenhandel entdeckt worden, teilten die Wissenschaftler bei der Vorstellung der Studie mit. In zwei Kanälen seien Waffen zum Kauf angeboten worden, in anderen Pässe und Führerscheine. Außerdem sei man auf ein Netzwerk von Drogenlieferdiensten in deutschen Städten gestoßen. Potenziell rechtswidrige Inhalte werde man nun den Strafverfolgern übergeben.



Die Wissenschaftler hatten im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW insgesamt 913 Telegram-Gruppen und Kanäle untersucht. Der Messengerdienst Telegram entzieht sich bislang erfolgreich weitgehend dem Zugriff von Strafverfolgungsbehörden und anderen staatlichen Stellen.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.