Messer-Attacke in Frankreich

Zwei Tage nach der Messer-Attacke in Frankreich ist der Hauptverdächtige weiter in Polizeigewahrsam.

Auch die beiden möglichen Komplizen sitzen in Untersuchungshaft. Der mutmaßlicheTäter soll am Samstag in der Kleinstadt Romans-sur-Isère südlich von Lyon Passanten mit einem Messer angegriffen haben. Zwei Menschen starben, fünf weitere wurden verletzt. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen. Informationen zu möglichen Motiven gibt es bislang nicht. Bei dem Mann handelt es sich um einen Sudanesen, auch die beiden möglichen Komplizen stammen aus dem Sudan.