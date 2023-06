Gedenken in Annecy an die Opfer des Angriffs. (Jean-Christophe Bott / KEYSTONE / dp / Jean-Christophe Bott)

Der 31-jährige Syrer wurde nach Informationen der Nachrichtenagentur afp aus einem Gefängnis in eine Einrichtung in der Nähe von Lyon überführt.

Der Mann hatte am Donnerstag vergangener Woche auf einem Spielplatz in dem Alpenort mit einem Messer auf vier Kleinkinder und zwei Erwachsene eingestochen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen sechsfachen Mordversuchs gegen den Asylbewerber. Sein Motiv ist weiter unklar. Einen terroristischen Hintergrund schließen die Ermittler aber aus, ebenso eine Tat unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Von den sechs Opfern schwebt nach Angaben der Staatsanwaltschaft keines mehr in Lebensgefahr.

