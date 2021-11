Nach der Messerattacke in einem ICE-Zug in Bayern gibt es nach Angaben der Ermittler Anzeichen für eine psychische Erkrankung des Angreifers.

Dies hätten die bisherigen Ermittlungen ergeben, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz bei einer Pressekonferenz mit. Der Mann war nach dem Angriff von der Polizei festgenommen worden. Es handelt sich um einen 27-jährigen Syrer, der seit 2014 in Deutschland ist und im Großraum Passau lebte. Er wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Für einen terroristischen oder islamistischen Hintergrund gibt es derzeit keine Hinweise. Auch die Durchsuchung der Wohnung des Festgenommenen ergab keine Anhaltspunkte.



Bei dem Angriff wurden vier Personen schwer verletzt. Bislang war von drei Opfern ausgegangen worden. Ein Mann hatte sich nach der Attacke selbst zur Behandlung in eine Arztpraxis begeben. Zwei der Verletzten sind noch im Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Täter unvermittelt und offenbar wahllos auf die Menschen eingestochen. Der Angriff ereignete sich gestern früh auf der Strecke von Passau nach Hamburg in der Nähe von Regensburg.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.