Der sächsische Innenminister Wöller hat sich angesichts des Messerangriffs in Dresden für eine Aufweichung des Abschiebestopps nach Syrien ausgesprochen.

Es sei nicht vertretbar, dass Unterstützer des Assad-Regimes oder islamistische Gefährder in Deutschland das Asylrecht missbrauchten, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Für diesen Personenkreis müsse man prüfen, ob nicht eine Abschiebung - wenn nötig über Drittstaaten - in das Bürgerkriegsland möglich sei. Zuvor hatte unter anderem Bundesinnenminister Seehofer gefordert, den Abschiebestopp zu überprüfen. Seiner Meinung nach sollten Rückführungen in mittlerweile befriedete Gebiete ermöglicht werden, erklärte der CSU-Politiker. Der niedersächsische Innenminister Pistorius sieht dagegen keine Möglichkeit, den Stopp zu lockern. Dies würde gegen völkerrechtliche Grundsätze verstoßen, sagte der SPD-Politiker in Hannover. In Syrien herrsche immer noch Bürgerkrieg.



Der Tatverdächtige - ein 20-jähriger Syrer - war am Dienstag festgenommen worden. Er soll Anfang Oktober in Dresden zwei Touristen aus Nordrhein-Westfalen angegriffen haben. Ein Mann starb, der andere überlebte schwer verletzt. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen eines islamistischen Hintergrunds.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.