Messerangriff in Dresden

Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Mann in Dresden gibt es Vorwürfe, die Behörden würden das mögliche Tatmotiv Homophobie verschweigen.

Bislang hätten sich die sächsischen Ermittlungsbehörden und die Bundesanwaltschaft dazu nicht geäußert, heißt es in einem Artikel von Zeit Online. Als Thomas L. Anfang Oktober in der Dresdner Innenstadt von einem mutmaßlichen Islamisten angegriffen und erstochen worden sei, sei er mit seinem Lebenspartner durch die Stadt gegangen. Die beiden sollen sich zudem kurz vor der Tat umarmt haben. Auch der Partner wurde bei dem Angriff schwer verletzt.



Das Verhalten der Behörden wird besonders von queeren Verbänden kritisiert. "Ich bin mehr als irritiert, dass die Behörden ein wichtiges Tatmotiv verschweigen", sagte etwa der Vorstand der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, Jörg Litwinschuh-Barthel, dem Berliner "Tagesspiegel". Das wäre zum Beispiel bei Menschen mit einem Migrationshintergrund oder bei jüdischen Opfern nicht passiert. Das sollte die LSBTIQ-Community aufhorchen lassen.



Zuvor hatte dem Bericht von Zeit Online zufolge bereits die sächsische Abteilung des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschland (LSVD) gefordert, Polizei und Staatsanwaltschaften müssten ein mögliches homosexuellenfeindlich motiviertes Attentat des mutmaßlichen Islamisten in ihre Ermittlungen einbeziehen. Maneo, eine Berliner Einrichtung zur Unterstützung homosexueller Opfer von Gewalttaten, bezeichnete das Verhalten der sächsischen Politik als "nicht hinnehmbar" und den öffentlichen Umgang mit der Tat verstörend. Ein "entschlossenes und überzeugendes Handeln gegen LSBT*-feindliche Gewalt und islamistischen Terror" sehe anders aus.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.