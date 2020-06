Im schottischen Glasgow sind bei einer Messerattacke zwei Menschen getötet worden.

Das berichtet die BBC unter Berufung auf Regierungskreise. Der mutmaßliche Angreifer wurde erschossen, teilte die Polizei auf Twitter mit. Ein verletzter Polizist werde im Krankenhaus behandelt und sei "in kritischer, aber stabiler Verfassung", so die Polizei. Fünf weitere Menschen befänden sich ebenfalls im Krankenhaus. Die Tat geschah den Angaben zufolge im Treppenhaus eines Hotels.



Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf Sicherheitskreise, es lägen keine Hinweise auf eine terroristische Tat vor.



Einige Straßen wurden gesperrt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Zahlreiche Rettungskräfte und mehr als ein Dutzend Polizeiwagen waren auf der West George Street im Einsatz. Bürgerinnen und Bürger sollten die Gegend meiden, teilte die Polizei mit. "Die Lage ist derzeit unter Kontrolle und es gibt keine Gefahr für die Öffentlichkeit", gab die Polizei bekannt. Bilder in sozialen Netzwerken zeigten bewaffnete Polizisten beim Stürmen eines Gebäudes. Die Organisation Positive Action In Housing, die Zuwanderer und Flüchtlinge unterstützt, teilte mit, in dem Gebäude seien Flüchtlinge untergebracht.



Die schottische Regierungschefin Sturgeon nannte die Berichte grauenvoll. Der britische Premierminister Johnson zeigte sich bestürzt. Seine Gedanken seien bei allen Opfern und ihren Familien, twitterte er.