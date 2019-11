Nach dem Messerattentat von London gehen die Behörden von einem Einzeltäter aus. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 28-Jährigen, der 2012 wegen terroristischer Straftaten verurteilt worden war. Permierminister Johnson besuchte inzwischen den Tatort.

Sicherheitsminister Lewis sagte in einem TV-Interview, die Polizei fahnde nicht nach weiteren Verdächtigen. Bei dem erschossenen Angreifer handelt es nach Angaben der britischen Anti-Terror-Polizei um einen 28-Jährigen, der 2012 wegen terroristischer Straftaten verurteilt worden war. Im Dezember 2018 war er unter Auflagen vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Medienberichten zufolge trug der mutmaßliche Islamist eine elektronische Fußfessel.



Premierminister Johnson besuchte am Mittag den Tatort. Er hatte sich zuvor deutlich gegen vorzeitige Entlassungen von Schwer- und Gewaltverbrechern ausgesprochen. Dies gelte insbesondere, wenn es sich um Terroristen handle, sagte er der BBC.

Attentäter hatte Verbindnungen zu islamistischen Terrorgruppen

Der Attentäter lebte in der Grafschaft Staffordshire, wo es auch Durchsuchungen gegeben hat. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge hatte der Mann Verbindnungen zu islamistischen Terrorgruppen. Laut dem britischen "Guardian" wurde der Mann schuldig gesprochen, weil er Terrortaten geplant und Gelder dafür gesammelt habe. Er habe eine militärische Ausbildungseinrichtung für Terroristen in Kaschmir einrichten wollen. Der Richter habe seine Pläne damals als "ernsthaftes, langfristiges Projekt" bezeichnet und gewarnt, dass der Mann ein anhaltendes Risiko für die Öffentlichkeit darstellen könnte. Der 28-Jährige habe auch einen Angriff auf die Londoner Börse 2010 geplant. Ursprünglich sollte er nicht wieder freigelassen werden, es sei denn, er werde nicht mehr als Bedrohung angesehen. Diese Bedingung sei später aufgehoben worden.



Die Zeitung "Times" berichtet, der 28-Jährige war aus der Haft entlassen worden, nachdem er zugestimmt hatte, eine elektronische Fußfessel zu seiner Überwachung zu tragen.

Zwei Tote und drei Verletzte

Der Angreifer hatte gestern Nachmittag auf der Themsebrücke "London Bridge" im Zentrum Londons mit einem Messer auf mehrere Menschen eingestochen. Zwei der Schwerverletzten - eine Frau und ein Mann - starben. Die drei Verletzten - zwei Frauen und ein Mann - seien noch im Krankenhaus. Der Nationale Gesundheitsdienst (NHS England) teilte mit, der Zustand eines der Verletzten sei kritisch, aber stabil.



Der Täter war von Passanten überwältigt und bei einer Rangelei von der Polizei erschossen worden. Der Mann habe eine Bombenattrappe am Körper getragen, sagte der Chef der britische Anti-Terror-Polizei, Neil Basu. Der Täter habe vor dem Angriff an der Veranstaltung "Zusammen lernen"

in der nahe der London Bridge gelegenen Fishmongers' Hall teilgenommen. Laut Medien handelt es sich dabei um ein Resozialisierungsprogramm für Ex-Häftlinge, organisiert von der Cambridge Universität. Man gehe davon aus, der Angriff im Gebäude begann, bevor der Täter auf der London Bridge seinen Angriff fortsetze, erklärte Basu. Wie die "Times" berichtet, habe der Täter in der Halle gedroht, das denkmalgeschützte Gebäude in die Luft zu sprengen.