Bei dem Attentäter von London handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 28-Jährigen, der 2012 wegen terroristischer Straftaten verurteilt worden war. Wie der Chef der britischen Anti-Terror-Polizei, Basu, mitteilte, war der Mann im Dezember 2018 vorzeitig unter Auflagen aus der Haft entlassen worden.

Er lebte in der Grafschaft Staffordshire. Dort habe es Durchsuchungen gegeben. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge hatte der Mann Verbindnungen zu islamistischen Terrorgruppen. Laut dem britischen "Guardian" wurde der Mann schuldig gesprochen, weil er Terrortaten geplant und Gelder dafür gesammelt habe. Er habe eine militärische Ausbildungseinrichtung für Terroristen in Kaschmir einrichten wollen. Der Richter habe seine Pläne damals als "ernsthaftes, langfristiges Projekt" bezeichnet und gewarnt, dass der Mann ein anhaltendes Risiko für die Öffentlichkeit darstellen könnte. Der 28-Jährige habe auch einen Angriff auf die Londoner Börse 2010 geplant. Ursprünglich sollte er nicht wieder freigelassen werden, es sei denn, er werde nicht mehr als Bedrohung angesehen. Diese Bedingung sei später aufgehoben worden.



Die Zeitung "Times" berichtet, der 28-Jährige war aus der Haft entlassen worden, nachdem er zugestimmt hatte, eine elektronische Fußfessel zu seiner Überwachung zu tragen.

Zwei Tote und drei Verletzte

Der Angreifer hatte gestern Nachmittag auf der Themsebrücke "London Bridge" im Zentrum Londons mit einem Messer auf mehrere Menschen eingestochen. Zwei der Schwerverletzten - eine Frau und ein Mann - starben. Die drei Verletzten - zwei Frauen und ein Mann - seien noch im Krankenhaus. Der Nationale Gesundheitsdienst (NHS England) teilte mit, der Zustand eines der Verletzten sei kritisch, aber stabil.



Der Täter war von Passanten überwältigt und bei einer Rangelei von der Polizei erschossen worden. Der Mann habe eine Bombenattrappe am Körper getragen, sagte der Chef der britische Anti-Terror-Polizei, Neil Basu. Der Täter habe vor dem Angriff an der Veranstaltung "Zusammen lernen"

in der nahe der London Bridge gelegenen Fishmongers' Hall teilgenommen. Laut Medien handelt es sich dabei um ein Resozialisierungsprogramm für Ex-Häftlinge, organisiert von der Cambridge Universität. Man gehe davon aus, der Angriff im Gebäude begann, bevor der Täter auf der London Bridge seinen Angriff fortsetze, erklärte Basu. Wie die "Times" berichtet, habe der Täter in der Halle gedroht, das denkmalgeschützte Gebäude in die Luft zu sprengen.

Premierminister Johnson ruft Krisentreffen in London ein

Premierminister Johnson erklärte, Großbritannien werde sich durch derartige Terrorangriffe nicht einschüchtern lassen. Zudem betonte er, es sei ein Fehler Schwerkriminelle vorzeitig aus der Haft zu entlassen. Johnson berief am Abend ein Krisentreffen der Regierung ein.



Londons Bürgermeister Sadiq Khan hob die Zivilcourage von Passanten hervor, die den Angreifer noch vor Ankunft der Polizei überwältigt hatten. Sie seien buchstäblich der Gefahr entgegen gerannt, nicht wissend, womit sie konfrontiert werden, sagte Khan. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Menschen nicht gewusst, dass es sich bei der vermeintlichen Sprengstoffweste am Körper des Angreifers nur um eine Attrappe handelte. Sie hätten einen "atemberaubenden Heldenmut" bewiesen und ihre eigene Sicherheit riskiert, um anderen zu helfen, so Khan.