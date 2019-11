Messerangriff in London

Bei dem Attentäter von London handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 28-Jährigen, der 2012 wegen terroristischer Straftaten verurteilt worden war. Wie der Chef der britischen Anti-Terror-Polizei, Basu, mitteilte, war der Mann im Dezember 2018 vorzeitig unter Auflagen aus der Haft entlassen worden.

Er lebte in der Grafschaft Staffordshire. Dort habe es Durchsuchungen gegeben.



Der Angreifer hatte gestern Nachmittag auf der Themsebrücke "London Bridge" im Zentrum Londons mit einem Messer auf mehrere Menschen eingestochen. Zwei der Schwerverletzten starben; drei weitere Opfer werden in Krankenhäusern behandelt. Der Täter war von Passanten überwältigt und bei einer Rangelei von der Polizei erschossen worden.



Premierminister Johnson erklärte, Großbritannien werde sich durch derartige Terrorangriffe nicht einschüchtern lassen. Zudem betonte er, es sei ein Fehler Schwerkriminelle vorzeitig aus der Haft zu entlassen. Johnson berief am Abend ein Krisentreffen der Regierung ein.