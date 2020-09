Bei dem Messerangriff in Paris handelt es sich nach Angaben der französischen Regierung eindeutig um einen islamistischen Terrorakt.

Innenminister Darmanin sprach in der Hauptstadt von einer erneuten blutigen Attacke auf das Land. Mutmaßlicher Haupttäter ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein aus Pakistan stammender 18-Jähriger, der kurz nach dem Angriff festgenommen wurde. Er soll gestern vor dem Eingang einer Produktionsfirma zwei Mitarbeiter mit einem Hackmesser schwer verletzt haben. Der Mann sei der Polizei wegen anderer Delikte bekannt, hieß es. Festgenommen wurden zudem ein 33-Jähriger Algerier und später fünf weitere Personen in der Wohnung des Hauptverdächtigen nahe Paris.



In dem Gebäude der Produktionsforma war früher auch das Satiremagazin "Charlie Hebdo" ansässig. Im Jahr 2015 waren bei einem Angriff zweier Islamisten auf dessen Redaktion zehn ihrer Mitarbeiter und zwei Polizisten getötet worden. Derzeit läuft in Paris der Prozess gegen mutmaßliche Hintermänner.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.