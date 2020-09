Messerangriff in Paris

Nach dem Messerattentat in Paris hat die französische Regierung besseren Schutz für jüdische Einrichtungen in Aussicht gestellt.

Laut Innenminister Darmanin wurde die Anweisung gegeben, Orte wie den koscheren Supermarkt oder den Konzertsaal Bataclan künftig dauerhaft bewachen zu lassen. Sie waren im November 2015 Ziele dschihadistischer Terroranschläge geworden. Darmanin fügte hinzu, an jüdischen Feiertagen sollten auch Synagogen besonders geschützt werden.



Die französische Regierung stuft den gestrigen Messerangriff, der sich in unmittelbarer Nähe zu den früheren Redaktionsräumen des Satiremagazins "Charlie Hebdo" ereignete, als islamistischen Terrorakt ein. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Mutmaßlicher Haupttäter ist nach Erkenntnissen der Ermittler ein aus Pakistan stammender 18-Jähriger. Er und sechs weitere Personen befinden sich in Gewahrsam. Ein zunächst verdächtigter Algerier kam wieder frei.

