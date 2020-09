Nach dem Messerattentat in Paris sind zwei weitere Verdächtige festgenommen worden.

Nach Angaben aus Justizkreisen handelt es sich um einen Bruder und einen Bekannten des Hauptverdächtigen. Insgesamt befänden sich damit neun Verdächtige in Polizeigewahrsam. Gestern waren bei einem Messerangriff in unmittelbarer Nähe der ehemaligen Redaktionsräume des Satiremagazins "Charlie Hebdo" zwei Menschen schwer verletzt worden. Die französische Regierung stuft die Attacke als islamistischen Terrorakt ein. Der mutmaßlicher Haupttäter hat die Tat laut Medienberichten inzwischen gestanden und als Motiv die erneute Veröffentlichung der umstrittenen Mohammed-Karikaturen in dem Satiremagazin angegeben.



Derweil kündigte die französische Regierung einen besseren Schutz für jüdische und andere als gefährdet eingestufte Einrichtungen an.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.