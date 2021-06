Nach dem Messerangriff in Würzburg mit drei Toten schließt Bayerns Innenminister Herrmann einen islamistischen Hintergrund nicht aus. Es gebe Indizien dafür, dass es sich um einen islamistischen Anschlag handeln könnte, sagte der CSU-Politiker in Würzburg. Ein Zeuge habe angegeben, der Verdächtige habe bei der Tat "Allahu Akbar" gerufen. Er war offenbar in psychiatrischer Behandlung.

Der 24 Jahre alte Somalier war laut Innenminister Herrmann in psychiatrischer Behandlung. Er sei in den vergangenen Monaten durch Gewalttätigkeiten aufgefallen. Der Mann wurde festgenommen und durch Schusswaffengebrauch der Polizei verletzt. Bei der Messerattacke wurden drei Menschen getötet und fünf weitere schwer verletzt. Der Täter hatte in der Würzburger Innenstadt wahllos auf Menschen eingestochen. Einige Passanten stellten sich ihm in den Weg, bevor die Polizei ihn überwältigte.

Täter war polizeibekannt

Der Somalier sei der Polizei bereits vor der Tat bekannt gewesen, erklärte Würzburgs Oberbürgermeister Schuchardt. Details nannte der CDU-Politiker nicht. Schuchardt zeigte sich sehr betroffen über dieses "schreckliche Verbrechen". Er finde es allerdings unglaublich, dass viele Passanten so engagiert gehandelt und ihr eigenes Leben gefährdet hätten, um den Mann zu stoppen. Mehrere Menschen hatten sich dem Tatverdächtigen in den Weg gestellt und ihn mit Gegenständen beworfen, um ihn aufzuhalten.



Der bayerische Ministerpräsident Söder sprach von einer entsetzlichen und schockierenden Tat. Man trauere mit den Opfern und ihren Familien. Söder dankte der Polizei für ihr rasches Eingreifen.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.