Nach der Messerattacke von Würzburg hat Bundesinnenminister Seehofer politische Defizite bei der Flüchtlingsintegration beklagt.

Wenn ein junger Mann sechs Jahre in einem Obdachlosenheim lebe, ohne dass jemand hinschaue und sich kümmere, könne er mit der Politik nicht zufrieden sein, sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Bund und Länder sollten gemeinsam überlegen, ob die Integrationsbemühungen verstärkt werden müssten.



In Würzburg hatte ein 24-jähriger Mann aus Somalia, der in Deutschland unter subsidiärem Schutz steht, Passanten mit einem Messer angegriffen. Drei Frauen wurden getötet. Der Angreifer sitzt wegen dreifachen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

