Frankreichs Präsident Macron hat den tödlichen Messerangriff auf einen Geschichtslehrer in einem Pariser Vorort als eindeutig islamistischen Terroranschlag bezeichnet. Das Opfer, ein Geschichtslehrer, soll Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt haben.

Bei einem Besuch am Tatort nahe einer Schule in Conflans-Sainte-Honorine sagte Macron, der Geschichtslehrer sei ermordet worden, weil er Schülern die Freiheit der Meinungsäußerung, die Freiheit zu glauben und nicht zu glauben lehrte. Der Täter wurde von der Polizei erschossen. Der Angriff erfolgte auf offener Straße, in mehreren Berichten war von einer Enthauptung die Rede. Macron äußerte sich nicht konkret zum mutmaßlichen Täter. Mit Blick auf Gewalt und Terroristen sagte er, sie würden damit nicht durchkommen.



Erst vor wenigen Wochen hatte es vor dem ehemaligen Redaktionsgebäude des Satiremagazins "Charlie Hebdo" in Paris eine Messerattacke mit zwei Verletzten gegeben. Die Redaktion wurde im Januar 2015 von Islamisten angegriffen. Sie töteten dabei zwölf Menschen.

