Die französische Regierung plant zwei Aufklärungsmissionen, um Radikalisierung innerhalb der Polizei aufzudecken.

Premierminister Philippe sagte der Zeitung "Le Journal du Dimanche" mit Blick auf die tödliche Messerattacke in Paris, eine Aufklärungsmission betreffe die Polizeipräfektur in der französischen Hauptstadt, die zweite die Geheimdienste, die mit der Terrorbekämpfung betraut seien. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hatte zuvor Details zu dem Tatverdächtigen bekannt gegeben. Demnach war der Mann vor rund zehn Jahren zum Islam konvertiert. Außerdem hatte der Angreifer offenbar Kontakt zu mutmaßlichen Anhängern der salafistischen Bewegung.



Der Polizist hatte am Donnerstag in Paris vier seiner Kollegen getötet. Anschließend wurde er von einem weiteren Kollegen erschossen. Bisher gehen die Ermittler von einem terroristischen Hintergrund aus.