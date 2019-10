Nach der tödlichen Messerattacke im Pariser Polizeihauptquartier fordern Oppositionspolitiker einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss.

Der konservative Abgeordnete Ciotti schrieb auf Twitter, der Angriff müsse bis ins kleinste Detail aufgeklärt werden. Er warf dem französischen Innenminister Castaner vor, nicht die Wahrheit über eine mögliche Radikalisierung des Täters gesagt zu haben. Der Chef der Republikaner in der Nationalversammlung, Jacob, kündigte in Paris an, er werde die Forderung nach einem entsprechenden Gremium kommende Woche ins Parlament einbringen.



Der Täter, ein 45-jähriger IT-Mitarbeiter der Polizei, tötete am Donnerstag bei dem Angriff eine Beamtin und drei Beamte. Er selbst wurde von einem Polizisten erschossen. Die Sicherheitsbehörden gehen bei ihren Ermittlungen auch einem Terrorverdacht nach.