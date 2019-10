Messerattacke in Paris

In Frankreich verdichten sich offenbar die Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund der Messerattacke von Paris.

Die Tageszeitung "Le Parisien" schreibt unter Verweis auf Ermittler, bei dem 45-jährigen Täter sei ein Daten-Stick mit Propaganda-Videos der IS-Terrormiliz gefunden worden. Zudem seien dort persönliche Details über seine Arbeitskollegen gespeichert. Bekannt ist bereits, dass der Mann Kontakte zu mutmaßlichen Salafisten hatte. Der langjährige IT-Mitarbeiter der Pariser Polizeipräfektur hatte dort am vergangenen Donnerstag vier Kollegen erstochen und zwei weitere verletzt, bevor er von einem Polizisten erschossen wurde.



Der französische Innenminister Castaner hatte nach der Tat zunächst erklärt, der Mann habe vor der Tat keinerlei Verhaltensauffälligkeiten gezeigt. Castaner steht deshalb politisch unter Druck.



In der Präfektur findet morgen eine Trauerfeier für die Todesopfer statt, an der auch Präsident Macron teilnimmt.