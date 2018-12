Der Mann, der nach den Messerattacken von Nürnberg festgenommen wurde, ist mehrfach vorbestraft.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde er bereits 18 Mal verurteilt. Dabei ging es vor allem um Diebstahl, aber auch um Drogen, Brandstiftung und Betrug. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 38-Jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Er soll am Donnerstagabend in Nürnberg ohne Vorwarnung auf drei Frauen eingestochen und sie schwer verletzt haben. Wenige Stunden später war er festgenommen worden. Den Ermittler zufolge konnte er durch DNA-Spuren überführt werden. Die Tatwaffe soll er bei sich getragen haben. Der Mann selbst schweigt zu den Vorwürfen. Ein Motiv können die Ermittler nicht erkennen.



Die Staatsanwaltschaft wertet alle drei Taten als versuchten Mord und will einen entsprechenden Haftbefehl beantragen.