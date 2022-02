Durch die Pandemie sind in der Messewirtschaft rund 165.000 Arbeitsplätze gefährdet. (Archivbild Hannover-Messe) (picture alliance / Silas Stein)

230.000 Arbeitsplätze in Deutschland hingen an der Branche, 165.000 davon seien mittlerweile akut gefährdet, erklärte der Verband in Berlin. Weitere Wochen des Wartens würden die Unternehmen in noch größere Nöte bringen. Verbands-Chef Harting betonte, man brauche dringend Planungssicherheit. Messen seien angesichts einer hohen Impfquote und bestens erprobter Hygienekonzepte machbar.

"Müssen jetzt entscheiden"

Auch der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft verlangt eine "sofortige und vollständige Öffnung". Man müsse jetzt entscheiden, ob geplante Veranstaltungen im Herbst stattfinden oder nicht, sagte der Präsident des Bundesverbands, Michow, der Funke-Mediengruppe. Für viele hänge das wirtschaftliche Überleben davon ab.

Kulturveranstaltungen müssten auch für die Besucherinnen und Besucher planbar sein. "Sie wollen keine Karten von Konzerten mit dem Risiko kaufen, dass die drei Tage vorher doch wieder abgesagt werden." Eine Überlastung des Gesundheitssystems sieht Michow nicht mehr. Deshalb meint er: "Wer ein Konzert oder einer Veranstaltung besuchen will, muss künftig selbst bestimmen, ob er das Risiko einer Infektion zu tragen bereit ist".

Das Infektionsschutzgesetz erlaubt den Bundesländern bis 19. März, Messeverbote zur Corona-Eindämmung auszusprechen. Ob diese Möglichkeit noch einmal verlängert wird, ist bislang unklar.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.