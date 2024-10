US-Fußball

Messi führt Miami mit Hattrick zum Punkterekord

Fußball-Superstar Lionel Messi hat seinem Verein Inter Miami mit einem Hattrick zu einem Rekord verholfen. Das Team um den achtmaligen Weltfußballer hat mit dem 6:2-Sieg gegen die New England Revolution in dieser Saison 74 Saisonpunkte erreicht - so viele wie noch kein anderer Club in der Major Soccer League.