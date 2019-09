Eine optimistische Lebenseinstellung könnte einer Studie zufolge positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben.

Das legt eine Meta-Studie nahe, die im Fachblatt "JAMA Network Open" veröffentlich wurde. Wie die "New York Times" berichtet, zeigten die Untersuchungen in zehn Studien, dass Optimisten im Vergleich zu Pessimisten ein um 35 Prozent geringeres Risiko hätten, am Herz-Kreislauf-System zu erkranken. Für die Analyse wurden Daten von mehr als 200.000 Menschen ausgewertet. In neun weiteren Studien soll sich gezeigt haben, dass Optimisten ein geringes Risiko haben, vorzeitig zu versterben.



Der Untersuchungszeitraum der jeweiligen Studien betrug durchschnittlich 14 Jahre. Der Hauptautor der Meta-Studie vermutet, dass mit einer positiven Grundeinstellung die Neigung für gesünderes Essen und mehr Bewegung steigt.