Angesichts der Einschränkungen in Corona-Zeiten weicht die IG Metall im aktuellen Tarifkonflikt auf alternative Protestformen aus.

Weil Versammlungen vor Werkstoren kaum möglich sind, hat die Industriegewerkschaft Kundgebungen im Format von Autokinos organisiert. Auf Parkplätzen und anderen Flächen lässt sie LED-Wände aufstellen, sodass die Streikenden die Reden in ihren Fahrzeugen verfolgen können. In Nordrhein-Westfalen sind heute vier solcher Veranstaltungen geplant, unter anderem in Dortmund vor der Westfalenhalle.



Um Mitternacht hatten bundesweit Warnstreiks begonnen. Beschäftigte in Berlin, Bremen und im rheinland-pfälzischen Rheinböllen legten ihre Arbeit nieder. Die IG Metall fordert für die rund 3,8 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie vier Prozent mehr Lohn. Läuft es in einem Betrieb schlecht, soll die Arbeitszeit auf vier Tage abgesenkt werden. Die Arbeitgeber stellten bislang Lohnerhöhungen frühestens 2022 in Aussicht. Für kriselnde Betriebe wollten sie automatische Abweichungen vom Tarifniveau.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.