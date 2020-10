Zum Tag der Deutschen Einheit hat die Gewerkschaft IG Metall gleiche Löhne und Arbeitszeiten in ost- und westdeutschen Bundesländern gefordert.

IG-Metall-Chef Hofmann sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gebe in vielen Bereichen noch keine soziale Einheit. Bei den Löhnen, den Renten sowie den beruflichen und persönlichen Chancen ständen die Mauern zwischen Ost und West noch immer. Hofmann sprach sich außerdem für die 35-Stunden-Woche in der ostdeutschen Metallindustrie aus. Vor 35 Jahren wurde diese nach wochenlangen Streiks in metallverarbeitenden Betrieben in Westdeutschland eingeführt, in Ostdeutschland gilt weiterhin die 40-Stunden-Woche.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.