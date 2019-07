Der Meteorologe Jörg Kachelmann warnt, dass viele aktuelle Tipps gegen die Hitze gefährlich seien. Anders als immer erzählt werde, sei es wichtig, die Fenster bei der Hitze nicht zu schließen, sie müssten aufgemacht werden, sagte Kachelmann im Deutschlandfunk. Ursache für die sich häufenden Hitzewellen sei der Klimawandel.

Zum Umgang mit der Hitze erklärte Kachelmann (Audio-Link), nur wenn man nicht zu Hause sei, sollte alles verrammelt werden. Denn die Temperatur sei nicht das Entscheidende. Die vielen Hitzetoten gebe es, weil die Menschen in geschlossenen Räumen säßen und dort sich dann viel CO2 ansammle und eine hohe Luftfeuchtigkeit herrsche. Das Schwitzen werde zunehmend schwieriger, weil die Feuchtigkeit nicht abtransportiert werden könne. Deshalb, so Kachelmann: "Rollos runter, Fenster auf, Durchzug machen, Ventilator vor die Nase." Dann könne man auch "solche Situationen überleben".

Ursache Klimawandel

Kachelmann betonte, man könne und dürfe nicht in Zweifel ziehen, dass der Klimawandel Ursache für die sich häufenden Hitzewellen sei, und dass die Menschen einen großen Teil dieses Klimawandels ausmachten. Denn rein statistisch betrachtet sei es sehr unwahrscheinlich, dass sich die Hitze und Dürre von 2018 im Jahr 2019 wiederholten. In den nächsten Jahren werde man sehr schnell wissen, "wie groß unsere Sorge tatsächlich sein müsse". Denn es sei zu befürchten, dass sich die Entwicklung weiter fortsetze.



In Europa habe man das Problem, dass sich die Wetterlage durch die verschiedenen Luftströmungen über längere Zeit "richtig festtackere". Das sei aber eine Besonderheit unserer Region. "Es ist jetzt nicht so, wie man immer liest: Die Welt brennt und die Arktis brennt." Bei Themen, die gerade populär seien, werde auch viel Blödsinn erzählt - auf beiden Seiten: "Die einen, die einfach den ganzen Klimawandel in Abrede stellen", aber auch die andere Seite, die jetzt so tue, als ob die ganze Welt gleichermaßen betroffen wäre. "Das ist auch Blödsinn."

Vergessenes Problem: Ozon

Ein Thema, über das man inzwischen nicht mehr spreche, sei, dass es bei der aktuellen Wetterlage auch sehr hohe Ozonkonzentrationen gebe. Bei den Werten, wie sie jetzt zu erwarten seien, wäre man vor einigen Jahren noch "ganz aufgeregt gewesen und hätte Fahrverbote erlassen".