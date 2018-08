In China haben in den vergangenen Tagen Dutzende Frauen Missbrauchsvorwürfe gegen Vorgesetzte und Kollegen erhoben. Die Politik versucht, die Debatte zu unterbinden.

Im Mittelpunkt der aktuellen Diskussion steht Zhu Jun, Fernseh-Moderator des staatlichen Senders CCTV. In einem anonymen Brief wird er beschuldigt, eine Praktikantin in seiner Garderobe bedrängt zu haben. Zhu hat sich bisher nicht dazu geäußert. Vorwürfe gibt es unter anderem auch gegen einen ehemaligen Badminton-Profi, einen Piloten, einen Umweltaktivisten und den Abt eines buddhistischen Tempels in Peking.



Eine Studentin berichtete der Deutschen Presse-Agentur (dpa), sie habe vergeblich versucht, eine Vergewaltigung durch einen Komilitonen bei der Polizei anzuzeigen. Die Beamten hätten sie davon abhalten wollen. Als sie die Polizei daraufhin verklagt habe, seien sie und ihre Eltern tagelang festgehalten worden. Ihr Vater habe zudem seinen Arbeitsplatz verloren.



Zu solchen Vorfällen habe es in den vergangenen Tagen viele Einträge in Online-Netzwerken gegeben, schreibt dpa. Die politische Führung versuche, das Thema so gut wie möglich unter den Teppich zu kehren. Die Regierung habe allerdings nur einen Teil der Social-Media-Einträge zensiert, berichtet Reuters. Und immer wieder versuchen Online-Nutzer auch, die Zensur zu umgehen. Eine öffentliche Debatte im Internet wie im Westen unter dem Schlagwort #metoo kann so in China aber dennoch nicht entstehen.



Es ist nicht das erste Mal, dass chinesische Frauen Missbrauchsvorwürfe öffentlich machen. Bereits vor einigen Monaten gab es eine Debatte über das Thema, über die unser Korrespondent Steffen Wurzel berichtete. Auslöser waren damals Anschuldigungen gegen einen Professor, der Studentinnen bedrängt haben soll. Die Shanghaier Frauenrechtsaktivistin Joy Lin hatte zudem bereits 2016 eine Organisation für Gleichberechtigung gegründet. "Ich weiß, dass ich mich dafür einsetzen muss, das macht mich glücklich", erklärte sie. Sie sei sich aber bewusst, dass ihr Engagement gefährlich sein könnte. Ihrer Mutter gefalle das gar nicht, sagte die Aktivistin, sie halte das für politisch zu brisant.