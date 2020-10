Kopenhagens Oberbürgermeister Jensen tritt im Zuge eines Skandals um sexuelle Belästigung zurück.

Das teilte der Politiker der regierenden Sozialdemokratischen Partei Dänemarks auf einer Pressekonferenz mit. Er war seit 2010 im Amt. Jensen führte aus, er wolle den Fortschritten der Stadt nicht im Wege stehen und sei glücklich über das, was Kopenhagen in den vergangenen Jahren erreicht habe. Darüber hinaus lege er auch sein Amt als stellvertretender Vorsitzender der dänischen Sozialdemokraten nieder.



Mehrere Frauen hatten Vorwürfe gegen Jensen erhoben. Er soll sich unter anderem in den Jahren 2012 und 2017 des Fehlverhaltens gegenüber Frauen schuldig gemacht haben. Vor knapp zwei Wochen trat der Vorsitzender der Sozialliberalen Partei, Östergaard, zurück. Zuvor war publik geworden, dass er versucht hatte, die Belästigung einer Parteikollegin zu vertuschen.



Tausende Frauen in ganz Dänemark hatten in den vergangenen Wochen unter dem bekannten Hashtag "Metoo" von Sexismus und Belästigungen berichtet - in einem Land, das als Vorbild bei der Gleichberechtigung gilt.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.