Der US-Regisseur Woody Allen hat seinen Rechtsstreit mit dem Internetkonzern Amazon beigelegt.

Beide Seiten stimmten vor einem US-Bezirksgericht zu, den Fall ohne Urteil abzuweisen. Einzelheiten wurden nicht bekanntgegeben.



Allen sollte für Amazon vier Filme drehen. Im Juni 2018 kündigte der Konzern jedoch den Vertrag, ohne die bereits abgedrehte Komödie "A Rainy Day in New York" zu veröffentlichen. Amazon begründete den Schritt mit angeblich unsensiblen Aussagen Allens zur #MeToo-Bewegung gegen sexuelle Übergriffe und thematisierte in diesem Zusammenhang auch einen Streit zwischen Allen und seiner Stieftochter Dylan Farrow. Diese wirft dem heute 83-Jährigen vor, sie als Kind sexuell missbraucht zu haben. Allen hat Farrows Vorwürfe immer bestritten und verklagte Amazon auf rund 61,4 Millionen Euro Schadenersatz.



"A Rainy Day in New York" wurde inzwischen im Ausland veröffentlicht, nicht aber in den USA. Im Dezember soll die romantische Komödie in die deutschen Kinos kommen