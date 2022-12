Russischer Angriffskrieg in der Ukraine

Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments (Philipp von Ditfurth/dpa)

Der Krieg müsse dringend beendet werden, und die Ukraine müsse diesen Krieg gewinnen, sagte Metsola der Funke-Mediengruppe. Dies bedeute mehr finanzielle und humanitäre Hilfe für das Land, aber auch mehr Waffen. Außerdem müsse angesichts immer neuer Beweise für in der Ukraine begangene Kriegsverbrechen ein Sondertribunal geschaffen werden. Mit Blick auf neue Sanktionen gegen Russland, die am Freitag in Kraft getreten waren, erklärte Metsola, sie sei stolz auf die Unterstützung, die man der Ukraine anbiete - allerdings könne die Europäische Union noch mehr tun.

Der russische Verteidigungsminister Schoigu hat unterdessen nach Behördenangaben Posten des Militärs in der Ukraine besucht. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte einen Text und ein Video, aus dem hervorgeht, dass Schoigu Frontstellungen besucht und mit Soldaten gesprochen habe. Dabei sei es vor allem um deren Versorgung gegangen. Nach der von Präsident Putin angeordneten Teilmobilmachung hatten viele Soldaten über schlechte Ausrüstung und unzureichende Ausbildung geklagt.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.