Nach der Räumung der zur linken Szene gerechneten Kiez-Kneipe "Meuterei" in Kreuzberg haben am Abend hunderte Menschen in Berlin-Mitte protestiert.

Die Polizei schätzte dfie Zahl auf 900, die Organisatoren auf 1.500 bis 2.000. Der Protestzug wurde von Einsatzkräften begleitet. Vereinzelt sei es zu Steinwürfen und dem Abbrennen von Pyrotechnik gekommen, hieß es.



Die Kneipe war am Morgen geräumt worden. Dabei waren etwa 1.100 Polizisten für Absperrungen und die Begleitung von ersten Kundgebungen im Einsatz. Die "Meuterei" galt als eines der Symbole für die Verdrängung alternativer Orte.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.