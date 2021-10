Der scheidende AfD-Vorsitzende Meuthen hat sich für den Austausch der gesamten Parteispitze ausgesprochen.

Wenn man sich die Geschichte der Partei anschaue, finde man immer die gleichen Gesichter, sagte Meuthen der "Welt am Sonntag". Deshalb sollten die bisherigen Bundessprecher und Stellvertreter in der AfD für ganz neue Leute Platz machen. Er selbst hatte bereits angekündigt, dass er bei der Neuwahl der Parteiführung im Dezember nicht mehr antreten wird. Zugleich verlangte Meuthen eine programmatische Erneuerung der AfD. Es gebe in der Partei viele Fragen von fundamentaler Bedeutung, die nicht entschieden seien, so etwa ein Austritt Deutschlands aus der EU.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.