Mexiko hat nach den Unruhen in Tijuana in der Nähe der Grenze zu den USA angekündigt, hunderte Migranten abzuschieben.

Gestern hatten rund 500 Migranten vorrangig aus mittelamerikanischen Ländern versucht, den gesicherten Grenzübergang in die Vereinigten Staaten zu überwinden. Das mexikanische Innenministerium teilten nun mit, die Migranten, deren Identität festgestellt werden könne, müssten das Land umgehend verlassen.



Zuvor hatte die mexikanische Polizei vergeblich versucht, die Migranten an der Grenze Richtung Norden zu stoppen. US-Sicherheitskräfte reagierten mit dem Einsatz von Tränengas auf den Versuch der Menschen, die Grenze zu stürmen und schlossen den Grenzübergang. US-Hubschrauber überflogen das Gebiet.



Nach Angaben der mexikanischen Regierung sind inzwischen rund 8.200 Menschen aus Mittelamerika in sogenannten Migranten-Karawanen in Mexiko Richtung Norden unterwegs. Sie fliehen vor der Armut und Gewalt in ihren Heimatländern Honduras, El Salvador und Guatemala. Die meisten von ihnen wollen in die USA einreisen.