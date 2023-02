Genario Garcia Luna bei einem Interview im Jahr 2009. (AP / Dario Lopez-Mills)

Ein Geschworenengericht in New York folgte der Auffassung der Staatsanwaltschaft, wonach der Ex-Politiker in Mexiko über Jahre hinweg dem sogenannten Sinaloa-Kartell beim Kokain-Schmuggel in die USA half und dafür Millionensummen kassierte. Garcia Luna droht nun eine lebenslange Freiheitsstrafe. Seine Verteidiger kündigten Berufung an.

Der heute 54-Jährige war von 2006 bis 2012 Minister für öffentliche Sicherheit und galt damals als harter Kämpfer gegen die Drogenkriminalität in seinem Land. Er siedelte später in die USA über und wurde dort im Jahr 2019 festgenommen.

