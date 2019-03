Bei einem schweren Verkehrsunfall in Mexiko sind mindestens 25 Migranten aus Zentralamerika ums Leben gekommen.

29 weitere wurden nach Behördenangaben verletzt. Die Migranten befanden sich demnach in einem Lastwagen, der im südlichen Bundesstaat Chiapas von der Strecke abkam und sich überschlug. Die Gründe sind noch unklar.



Chiapas grenzt nördlich an Guatemala. Von dort und aus den anderen zentralamerikanischen Staaten machen sich regelmäßig Migranten auf den Weg in Richtung USA. Viele von ihnen werden von Schleusern in überfüllten Fahrzeugen durch Mexiko an die Grenze transportiert.