In Mexiko sind 30 Marinesoldaten wegen einer möglichen Beteiligung am Verschwinden zahlreicher Menschen angeklagt worden.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte, eröffnete ein Bundesrichter ein Verfahren wegen Pflichtverstößen. Den Soldaten wird vorgeworfen, 2018 am Verschwinden von Menschen in der Stadt Nuevo Laredo an der Grenze zu den USA beteiligt gewesen zu sein. Örtlichen Medien zufolge stehen die Anklagen in Zusammenhang mit dem Einsatz einer Spezialeinheit der Marine gegen das organisierte Verbrechen. Nach Angaben der Vereinten Nationen hatten uniformierte Männer die Opfer nachts oder im Morgengrauen entführt. Die UNO spricht von 23 Fällen, lokale Organisationen von mehr als 50. Auch Kinder sind unter den Opfern.

