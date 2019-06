Mexiko will nach Angaben der Regierung rund 40.000 Arbeitsplätze für Migranten schaffen.

Die Beschäftigungsverhältnisse seien gedacht für Menschen, die in Mexiko auf die Entscheidung über ihren Antrag auf Asyl in den Vereinigten Staaten warteten, teilte Präsident Obrador in Mexiko-Stadt mit. Entlang der Grenze zu den USA gebe es zahlreiche Fabriken, die einen hohen Bedarf an Arbeitskräften hätten. In der Grenzregion halten sich laut Behörden mehr als 18.000 Mittel- und Lateinamerikaner auf, die in die USA einreisen wollen.



Mexiko hatte zu Anfang des Monats versprochen mehr zu unternehmen, um Migranten von der illegalen Einreise in die USA abzuhalten. Zuvor hatte US-Präsident Trump mit Strafzöllen auf alle Importe aus Mexiko gedroht.