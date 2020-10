Mexiko will mit dem Einsatz der Armee den Grenzübertritt von tausenden Migranten aus Honduras verhindern.

Die Einwanderungsbehörde in Mexico-City erklärte, hunderte Soldaten seien an die Grenze zu Guatemala entsandt worden. Die Migranten müssten sich an die Einwanderungsgesetze halten und dürften Mexiko nicht betreten. Derzeit ziehen mehrere tausend Honduraner durch Guatemala in Richtung der Grenze. Sie fliehen vor Gewalt und Armut in ihrem Land. Der mexikanische Präsident López Obrador äußerte den Verdacht, dass der Flüchtlingskonvoi - Zitat - "organisiert" worden sein könne, um die US-Präsidentschaftswahl zu beeinflussen. Wer dies getan haben könnte, sagte er nicht.



Schon in den vergangenen zwei Jahren waren wiederholt große Gruppen von Menschen aus Mittelamerika bis zur Südgrenze der USA gelangt. Der Versuch, diese zu überwinden, scheiterte in den meisten Fällen.

