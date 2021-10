Bei einer Schießerei zwischen Drogenbanden im mexikanischen Urlaubsort Tulum sind eine deutsche und eine indische Touristin getötet worden.

Zwei weitere Frauen aus Deutschland und eine Niederländerin wurden zudem verletzt, wie die örtliche Staatsanwaltschaft mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Frauen bereits am Mittwoch Abend zwischen die Fronten. Ein mutmaßlicher Schütze wurde festgenommen.



In dem bei Touristen beliebten Badeort an der Karibikküste ist die Gewalt zuletzt stark angestiegen. Grund sind Kämpfe zwischen kriminellen Banden, die um Einflussgebiete im Drogenhandel und bei der Schutzgelderpressung konkurrieren.

