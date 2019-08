In Mexiko ist erneut ein Journalist getötet worden.

Condés Jaramillo leitete eine Internetseite für Lokalnachrichten und moderierte bei einem lokalen Radiosender. Der 42-Jährige wurde in der Gemeinde Cerro de Cacalotepec im Bundesstaat Mexiko mit vier Stichwunden aufgefunden. Der Journalist hatte nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) zuvor Morddrohungen erhalten.



Condés Jaramillo ist bereits der vierte Medienschaffende, der innerhalb der vergangenen vier Wochen in Mexiko eines gewaltsamen Todes starb. Er arbeitete häufig in der Region Tierra Caliente, die von Verbrecherbanden kontrolliert wird. Zu seinen Themen zählten Kriminalität wie auch Übergriffe der Polizei.



Nach ROG-Angaben zählt Mexiko neben Syrien und Afghanistan zu den gefährlichsten Ländern für Medienschaffende.