In Mexiko sind rund 25 Millionen Schülerinnen und Schüler nach mehr als einem Jahr Fernunterricht in ihre Klassenräume zurückgekehrt.

Die Regierung wies darauf hin, dass die Öffnung der Schulen in der Corona-Pandemie auf freiwilliger Basis erfolge. Zudem gebe es strenge Regeln für den Einsatz von Masken und Desinfektionsmitteln. Präsident López-Obrador sagte in Mexiko-Stadt, die Schule sei unersetzbar, es seien die Mütter, Väter und Kinder, die die Entscheidung treffen müssten.



Mexiko zählt zu den am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern. Offiziellen Angaben zufolge starben dort mehr als 258.000 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Derzeit befindet sich Mexiko in einer weiteren Infektionswelle.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.