In Mexiko ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und den in die USA strebenden Migranten aus Mittelamerika gekommen.

An der Grenze zwischen Guatemala und Mexiko stürmten mehr als 1.000 Menschen eine Polizeisperre. Sie warfen Steine auf die Sicherheitskräfte, die Polizei setzte Tränengas ein. Mehrere Menschen mussten medizinisch versorgt werden. Die Behörden von Guatemala bestätigten zugleich den Tod eines 26-jährigen Migranten. Unklar ist allerdings, ob er bei den Zusammenstößen mit der Polizei gestorben ist.



Insgesamt sind rund 7.000 Flüchtlinge aus Honduras, Guatemala und El Salvador auf dem Weg zur US-Grenze und ziehen dabei durch Mexiko. Sie lehnen es ab, dort Asyl zu beantragen. Das hatte der mexikanische Präsident Pena Nieto ihnen angeboten - die Offerte aber zugleich auf zwei Bundesstaaten beschränkt.



Das US-Militär hat unterdessen damit begonnen, Barrieren aus Beton zur mexikanischen Grenze zu bringen. Nach Angaben von Verteidigungsminister Mattis steht der Transport mit der geplanten Verlegung von Soldaten in Zusammenhang. Sie sollen den US-Grenzschutz unterstützen, allerdings in erster Linie logistisch. Rund 2.000 Kräfte der Nationalgarde befinden sich bereits in der Region.