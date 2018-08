Nach dem Flugzeugunglück mit vielen Verletzten im mexikanischen Bundesstaat Durango haben die Behörden Details zum Hergang genannt.

Kurz nach dem Start sei die Maschine von einer Windböe erfasst worden, teilte Gouverneur Aispuro mit. Dies habe dazu geführt, dass das Flugzeug an Tempo verloren habe und mit dem linken Flügel aufgeschlagen sei. Beide Triebwerke hätten sich aus der Verankerung gelöst. In der Folge sei die Maschine in horizontaler Lage auf ein Feld geschlittert, wodurch die Notrutschen aktiviert worden seien. Alle Passagiere samt Crew hätten sich retten können, ehe das Flugzeug am Nachmittag Feuer gefangen habe, sagte Aispuro. Zudem bestätigte er, dass alle 103 Menschen an Bord, Passagiere und Besatzung, überlebt hätten. Der Pilot habe Verbrennungen erlitten und befinde sich in ernstem Zustand.