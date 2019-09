In Mexiko gehen immer mehr Frauen auf die Straßen, um Diskriminierung und Gewalt anzuprangern.

Auslöser für die jüngste Protestwelle ist die mutmaßliche Vergewaltigung zweier Mädchen durch Polizisten im Sommer dieses Jahres. Die Übergriffe sind kein Einzelfall. Wie ARD-Korrespondentin Mellmann berichtet, wurden im laufenden Jahr bereits 10.000 Vergewaltigungen angezeigt. Die Zahl der Frauenmorde stieg in den letzten vier Jahren um 150 Prozent. Durchschnittlich werden in Mexiko zehn Frauen pro Tag ermordet. Die Direktorin der Nachrichtenagentur Cimac, Lucia Lagunes, wirft den Medien vor, nur unvollständig über die Proteste zu berichten. Erst als es zu Ausschreitungen kam, sei das Thema in die Nachrichten gelangt, kritisierte Lagunes.



Am Wochenende demonstrierten in Mexiko mehrere tausend Frauen für ein Recht auf Abtreibung. Wie die "Neue Zürcher Zeitung" berichtet, fanden in 16 Städten entsprechende Kundgebungen statt. Die Demonstrationen erfolgten im Rahmen des internationalen Tags für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen.