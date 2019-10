In Mexiko hat die gescheiterte Festnahme eines Drogenbosses neue Diskussionen über eine staaliche Kapitulation vor dem Verbrechen ausgelöst.

Mitglieder der Nationalgarde nahmen in einem Wohnhaus der Stadt Culiacán den Sohn des ehemaligen Drogenkartell-Bosses Guzman fest. Daraufhin umstellten bewaffnete Gang-Mitglieder das Gebäude und eröffneten das Feuer auf die Sicherheitskräfte. Das mexikanische Sicherheitskabinett befahl den Abbruch der Aktion, die Polizisten mussten den Festgenommenen wieder freilassen. Der mexikanische Innenminister Durazo begründete die Entscheidung mit der Sicherheit der Anwohner des Gebäudes. Nach Agenturberichten errichteten Mitglieder des Drogenkartells auch an anderen Orten der Stadt Barrikaden und blockierten Haupsttraßen. Es gab Gefechte mit der Polizei, Bewohner flohen in Panik. Mehrere Personen wurden nach Regierungsangaben getötet, darunter fünf der Kriminellen. Mexikanische Medien kritisierten ein Versagen des Staates beim Schutz der Bürger vor der Kriminalität.